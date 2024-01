“O tempo da reclamação é este tempo que acaba agora e até 10 de março é o tempo das soluções. É o tempo das propostas concretas, da transformação do país, da confiança, da esperança e esse é o campeonato da IL”, disse Rui Rocha.

O líder da IL falava aos jornalistas durante uma arruada pelas ruas do bairro típico da Beira-Mar, em Aveiro, que por estes dias é local de muita animação e celebrações religiosas com as festas em honra de São Gonçalinho.

Questionado sobre o facto de o líder do Chega, André Ventura, ter hoje praticamente omitido o nome da IL no seu primeiro discurso na 6.ª Convenção Nacional do Chega, Rui Rocha respondeu que o seu partido está num campeonato com outros objetivos.

“Percebo que há muitos portugueses descontentes, mas nós estamos noutro campeonato, com outros objetivos. Os nossos objetivos são os objetivos das soluções, da transformação de Portugal de dizer aos portugueses que não basta, não chega reclamar”, referiu o representante dos liberais.

Rui Rocha disse que o objetivo da IL passa por mais crescimento económico, mais oportunidades para os jovens, melhores salários com competição entre as empresas: ”Estamos cá para dizer aos portugueses que somos capazes de fazer melhor. Queremos mais para o país, queremos mais para todos. Queremos um país que cresça economicamente com mais oportunidades”.

Na ocasião, o representante dos liberais foi também questionado sobre a eventualidade de dissidentes da IL poderem vir a integrar as listas do Chega, afirmando não fazer ideia de quem são.

“Eu sei quem são os liberais que todos os dias na estrada, junto das pessoas, das empresas e dos jovens estão a afirmar a IL numa trajetória de crescimento que queremos transmitir e trazer para o país”, referiu.

Rui Rocha assumiu a ambição do partido ”crescer claramente” nas legislativas, adiantando que dessa estratégia de crescimento e desse objetivo faz parte a eleições do primeiro deputado liberal por Aveiro.

Acompanhado pelo cabeça de lista do partido por Aveiro nas legislativas, Mário Amorim Lopes, o líder da IL andou pelas ruas em redor da capela de São Gonçalinho, falou com comerciantes sobre como estava a decorrer o negócio e brindou com uma ginjinha à eleição do primeiro deputado da IL por Aveiro: “Ao São Gonçalinho, a Aveiro e à Iniciativa Liberal com o objetivo de elegermos o primeiro deputado por Aveiro, vamos a isto”.