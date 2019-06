A Lei de Infraestruturas Militares (LIM) é uma Lei de Programação de Investimento que visa satisfazer as necessidades relativas às infraestruturas do Ministério da Defesa Nacional (MDN), do Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA) e das Forças Armadas (Exército, Marinha e Força Aérea).

Esta lei visa a rentabilização de imóveis militares devolutos ou sem uso, através da alienação, arrendamento, permuta para reinvestir essas receitas na conservação, manutenção, segurança, modernização e edificação de outras infraestruturas das Forças Armadas.

De acordo com a lei, o financiamento de projetos com receita proveniente da rentabilização do património imobiliário afeto à Defesa Nacional no âmbito da LIM, tem o valor global de 20 milhões de euros, sendo distribuídos 1,2 milhões de euros para o EMGFA/MDN, 7,3 milhões de euros para a Marinha, 8,1 milhões de euros para o Exército e 3,4 milhões de euros para a Força Aérea.

Segundo a mesma fonte, foi afetada uma verba superior a 23,2 milhões de euros, proveniente de processos de rentabilização ocorridos em anos anteriores.

“Para proceder à respetiva distribuição foi solicitado ao EMGFA e ramos que identificassem os projetos prioritários e a respetiva estimativa de custos a financiar pela LIM”, explicou.

O EMGFA e a Marinha identificaram prioridades no valor total do financiamento previsto na lei, enquanto o Exército e a Força Aérea ficaram ligeiramente abaixo, perfazendo um montante global na ordem dos 19 milhões de euros.