A bancada do PSD absteve-se e, na prática, viabilizou o anteprojeto, em que o BE votou contra. O PCP indicará o seu sentido de voto mais tarde.

O anteprojeto, que resulta de um acordo e texto comum apresentado pelo PS, CDS-PP e pela deputada Margarida Balseiro Lopes, que é também líder da JSD, prevê a criação de um registo de interesses junto da Assembleia da República e de outras entidades públicas.

Fica, igualmente, previsto o registo da chamada “pegada legislativa” com a publicitação, por exemplo, de contactos e reuniões de deputados e grupos parlamentares, com a indicação do tema tratado.

Deputados e ministros ficam impedidos, após o fim do mandato e por um período de três anos, de fazer este trabalho de lóbi “junto da pessoa coletiva ou Ministério de cujo órgão foi titular”.

Tratando-se de um anteprojeto, pode ainda sofrer alterações até à sua apresentação em definitivo na Assembleia da República e antes do debate e votação.

Na hora de votar, o PSD optou pela abstenção e o deputado Álvaro Batista explicou a posição por se tratar de uma votação indiciária e também por a direção nacional do partido não ter ainda "uma posição definitiva relativamente a estas matérias"

Além disso, Álvaro Batisra defendeu uma maior reflexão sobre o assunto antes de se assumirem posições definitivas.

Com o PCP ausente da reunião, o líder parlamentar do BE Pedro Filipe Soares afirmou ser contra o anteprojeto, classificando-o de "um retrocesso" e uma "lei para lavar a imagem dos lobistas".

"Não é um avanço, é um retrocesso" e "uma desqualificação da democracia", sintetizou.

O Bloco votou contra a lei globalmente, mas absteve-se em quatro disposições que, segundo Pedro Filipe Soares, são restritivas da atividade de 'lobbying'.

Pedro Filipe Soares admitiu que o BE poderá vir a apresentar propostas de alteração mais adiante no processo legislativo.