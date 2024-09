"Um drone militar russo (...) despenhou-se ontem [sábado] no leste da Letónia. Está a decorrer uma investigação", publicou o presidente Edgars Rinkevics na rede social X (antigo Twitter).

"Estamos em estreito contacto com os nossos aliados. O número de incidentes deste tipo está a aumentar ao longo do flanco oriental da NATO e temos de lidar com eles coletivamente", acrescentou.

Entretanto o ministro da defesa esclareceu em comunicado que o drone entrou no espaço aéreo do país a partir da Bielorrússia e caiu no município de Rezekne.