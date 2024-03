O ANDA permite aos jovens sete dias de “viagens de comboio ilimitadas” e que pernoitem, gratuitamente, seis noites na rede de Pousadas de Juventude, acrescenta um comunicado divulgado hoje, dia do estudante, pelo gabinete da Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares.

Segundo o Governo, o Cartão Jovem , que é gratuito, generalizado e digital, oferece mais vantagens, abrangendo grupos etários entre os 12 e os 17 anos, 18 e 23 anos e entre os 24 e 30 anos, lê-se na nota.

Possibilita ainda que os jovens tenham conhecimento de parcerias do Cartão Jovem, entre as quais com o comércio local “e fomentar a criação de espaços para uma maior participação cívica”.

A iniciativa da Movijovem, em parceria com a CP - Comboios de Portugal, possibilita aos jovens que concluíram o 12.º ano ou venham a terminá-lo entre 2023 e 2025 “conhecer Portugal através das Pousadas de Juventude e de viagens de comboio”.

Dois mil e quinhentos jovens já confirmaram inscrições para levantarem os documentos de viagem, acrescenta a nota.

Incentivar todos os jovens que terminem o ensino secundário a conhecer Portugal, diminuindo as barreiras socioeconómicas e promovendo a mobilidade, o turismo juvenil e a coesão territorial são, segundo o Governo, objetivos da iniciativa, que tem um orçamento na ordem dos quatro milhões de euros para 2024, e está prevista para os anos letivos de 2022/2023 a 2024/2025.

As medidas concretizam a “revitalização de modelos que, embora de reconhecido sucesso”, como o Cartão Jovem e o Intra Rail, “precisavam de novos objetivos e diferentes dinâmicas”, conclui o comunicado.