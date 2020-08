A agência noticiosa norte-americana Associated Press (AP) indicou que uma forte explosão ocorrida em Beirute feriu várias pessoas e causou danos generalizados. De acordo com a Reuters, que cita fontes hospitalares, já há pelo menos 10 óbitos registados.

Segundo a AP, a explosão ocorrida hoje à tarde partiu janelas a quilómetros de distância. Algumas emissoras de televisão locais indicaram que a explosão ocorreu no porto de Beirute, numa área onde estava armazenado fogo de artifício.

São visíveis nuvens de fumo laranja sobre a cidade e os ‘media’ locais já transmitiram imagens de pessoas presas em escombros, algumas cobertas de sangue, segundo a AFP.

Um repórter fotográfico da AP viu pessoas feridas no chão perto do porto de Beirute e destruição generalizadas no centro da cidade.

A zona do porto foi fechada pelas forças de segurança, que apenas deixam passar a defesa civil, ambulâncias e viaturas dos bombeiros.

De acordo com o 'Guardian', Hamad Hassan, o ministro da Saúde do Líbano, disse aos jornalistas que um navio carregado com fogo de artificio explodiu no porto de Beirute, embora o tamanho da explosão, ouvida e sentida em todo o país, esteja a levantar suspeitas sobre se a mesma pode ter sido provocada por um ataque.

Até ao momento não há confirmação oficial sobre o que terá causado a explosão, no entanto a 'Al Jazeera' avança que já com o registo de centenas de feridos, citando também o líder da pasta da saúde libanês.

O Líbano enfrenta a sua pior crise económica das últimas décadas, marcada por uma desvalorização da moeda sem precedentes, uma hiperinflação, despedimentos em massa e restrições bancárias, que alimenta há vários meses a agitação social.

Nas redes sociais começaram a surgir as primeiras imagens da explosão.