A primeira libertação de reféns israelitas no âmbito do acordo de cessar-fogo com o grupo islamita Hamas está agendada para domingo, anunciou hoje o Governo de Telavive.

O primeiro-ministro israelita anunciou hoje ter “chegado a um acordo sobre a libertação dos reféns” detidos na Faixa de Gaza, depois de, na quinta-feira, ter acusado o Hamas de recuar em pontos do compromisso. “O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu foi informado pela equipa de negociação que foram alcançados acordos para a libertação dos reféns”, declarou em comunicado o gabinete do dirigente. O gabinete de segurança de Israel iniciou já uma reunião para aprovar o acordo, que vai pôr fim a mais de 15 meses de guerra entre Israel e o Hamas, acrescentou.