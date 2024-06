“Em conjunto com Ursula von der Leyen, a CDU e a CSU (partido irmão da CDU na Baviera) ganharam as eleições europeias na Alemanha de forma clara”, afirmou o político, acrescentando esperar que o Partido Popular Europeu (PPE), família política ao qual a União pertence, ganhe as votações em toda a Europa.

“O resultado das eleições deixa-me muito orgulhoso e muito grato”, frisou, entre aplausos, acrescentando que estes resultados, que mostram uma queda dos três partidos que formam a coligação “semáforo” que governa o país, devem servir de lição para o futuro.

“Isto foi um desastre para os partidos da coligação, o Partido Social-Democrata (SPD), os Verdes, e os Liberais do FDP. Devem agora pensar no futuro e corrigir e mudar as suas políticas”, apontou.

Ursula von der Leyen, ‘spitzenkandidaten’ (candidata principal) da CDU e do PPE, falou desde Bruxelas, sublinhando o excelente resultado da união dos conservadores que estiveram “fortes e estáveis em tempos difíceis”.

O SPD, partido do chanceler Olaf Scholz, obtém 14%, segundo as projeções oficiais do Parlamento Europeu. Os Verdes surgem em quarto lugar com 12% e o FDP não vai além dos 5%. Em segundo lugar está o partido da extrema-direita, AfD, com 16,5%.