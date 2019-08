Nasrallah considerou que o ataque marca o início de uma nova fase “muito perigosa para o Líbano” na qual Israel utilizará aviões não tripulados armados “a cada dois, três dias”, assegurando que o seu movimento irá “fazer tudo para o impedir”.

Um porta-voz do Hezbollah, Mohammed Afif, tinha anunciado hoje que dois ‘drones’ israelitas caíram na capital do Líbano, sem que o grupo tivesse disparado sobre eles.

Um deles terá caído no telhado de um prédio que abriga o gabinete de comunicação do Hezbollah, no bairro de Moawwad, em Dahyeh, o baluarte do grupo na parte sul de Beirute, segundo Afif, que adiantou que Nasrallah daria ainda hoje uma resposta “apropriada” numa declaração televisiva.

O líder do Hezbollah afirmou também que bombardeamentos israelitas na noite de sábado para hoje perto da capital da Síria, Damasco, visaram uma posição do seu movimento que combate ao lado do regime de Bashar al-Assad, apoiado também pelo Irão e pela Rússia.