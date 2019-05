"Todas implicam uma intervenção estrutural e transversal e, se quiserem, interministerial", sublinhou Heloísa Apolónia, acrescentando que o partido vai continuar a acompanhar algumas questões introduzidas na agenda política e parlamentar como a presença de amianto em edifícios públicos, o desperdício alimentar e os organismos geneticamente modificados.

"Há matérias que foram sempre rejeitadas e nas quais nós continuaremos a trabalhar, designadamente nos organismos geneticamente modificados […] é fundamental que os consumidores tenham acesso à informação na rotulagem dos produtos se aquele produto tem ou não produtos geneticamente modificados", salientou a líder dos Verdes.

Heloísa Apolónia afirmou também que todas as medidas apresentadas estão dependentes da "vontade política" e que, nesse sentido, o partido vai continuar a ser "pró-ativo" na apresentação e aprovação de propostas "vitais para o desenvolvimento sustentável do país”.

"Qualquer proposta, venha ela de onde vier, apresentada na Assembleia da República, se for positiva para a promoção do desenvolvimento sustentável do país e para a qualidade de vida dos cidadãos, contará sempre com o voto favorável de Os Verdes. Qualquer proposta, venha ela de onde vier, que for negativa para estes parâmetros que referi, contará com o voto contra de Os Verdes", concluiu.