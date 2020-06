“A atuação do MP tem sido pouca e tem tido pouca eficiência, pouca eficácia", disse Rui Rio, adiantando que "tem havido poucos julgamentos e muito menos condenações em tribunal".

O líder do PSD falava aos jornalistas após uma visita ao projeto ambiental Bioria em Estarreja, no distrito de Aveiro, no âmbito do Dia Mundial do Ambiente, que se comemora hoje.

Instado a comentar a decisão do MP de ter pedido a suspensão de António Mexia da presidência da EDP, no âmbito do processo das rendas excessivas da elétrica que está em investigação, Rio afirmou que não se pronunciava sobre esse aspeto em concreto.

No entanto, num comentário geral, reconheceu uma “fraca eficácia” do MP no combate à corrupção, considerando que se trata de "um problema do país".

"Portanto, quando vejo o MP a atuar fico satisfeito”, afirmou.

O MP pediu a suspensão de António Mexia da presidência da EDP e a prestação de uma caução “não inferior a dois milhões de euros”, adiantou hoje o Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), num comunicado no seu ‘site’.

Esta informação foi divulgada pelo DCIAP na sequência de notícias hoje publicadas por alguns meios de comunicação a dar conta das medidas de coação que o MP pediu não só para o gestor, mas também para Manso Neto, presidente da EDP Renováveis, e João Conceição, administrador da REN.