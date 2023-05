De acordo com o jornal norte-americano, Prigozhin teria oferecido a Kiev informações sobre as posições do exército russo em troca da retirada das tropas ucranianas das áreas próximas a Bakhmut, isto porque estaria cansado de perder homens e frustrado com a falta de apoio da Rússia.

Prigozhin, contudo, desmentiu essa informação numa mensagem de audio no Telegram.

"É claro que ler isso é bom. Significa que não estou apenas a lutar pela Rússia, mas Zelensky também está a cumprir as minhas ordens. Isso é de rir", disse Prigozhin, que acusa as "pessoas de Rublevka", um bairro de luxo em Moscovo, de divulgarem estas informações.

"É claro que eles vão despejar o máximo de porcaria que puderem sobre mim", afirmou.