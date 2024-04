Os líderes do G7, o grupo dos países mais ricos do mundo, “condenaram unanimemente o ataque sem precedentes do Irão a Israel”, afirmou hoje o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, no final da reunião.

A reunião decorreu hoje, por videoconferência, e foi na rede social X (antigo Twitter) que o presidente do Conselho Europeu defendeu que “todas as partes devem mostrar contenção”. “Juntamente com os líderes do G7, condenámos unanimemente o ataque sem precedentes do Irão a Israel. Todas as partes devem dar provas de contenção”, disse Charles Michel. O G7 é o grupo dos países mais industrializados do mundo, composto por Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido, no qual a União Europeia também está representada. O representante europeu disse que continuarão a ser feitos “todos os esforços para desanuviar a situação”, nomeadamente “acabar com a crise em Gaza o mais rapidamente possível, em particular através de um cessar-fogo imediato”. Acrescentou que a situação no Médio Oriente será discutida na cimeira da UE agendada para quarta e quinta-feira.