No final de um encontro de cerca de hora e meia na sede nacional do PSD, em Lisboa, Rui Rio falou numa “conversa solta e simpática”, enquanto Francisco Rodrigues dos Santos destacou a “ocasião favorável” para os dois partidos começarem a desenhar entendimentos para “uma alternativa não socialista”.

“Não sei se estamos mais próximos, nunca estivemos distantes”, afirmou Rio, apontando o CDS-PP como “parceiro histórico” do PSD quer em autárquicas, quer na governação.

Referindo a sua experiência pessoal em 12 anos à frente da Câmara do Porto em coligação, o líder do PSD acentuou que nunca teve dificuldades “ao longo dos anos em ter entendimentos com o CDS”.

Quanto à forma como poderá ser feito o entendimento com os democratas-cristãos para as próximas autárquicas, Rio apontou que será “como sempre se fez”.

“Deixar um bocadinho à liberdade de, localmente, concelho a concelho, as estruturas dizerem se querem ou não fazer coligações”, apontou, realçando que essa sempre foi a “regra” das parcerias autárquicas dos dois partidos.

Rio disse não esperar que o novo líder do CDS vá fazer “uma revolução” no partido e que tenha “uma linha de continuidade”, reiterando o posicionamento do PSD mais ao centro.