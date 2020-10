O anúncio surge numa altura em que os chefes de Estado europeus se encontram em negociações com Pequim para chegar a um novo acordo de investimento, que garanta acesso ao mercado chinês e a remoção das barreiras comerciais.

Nas conclusões do primeiro dia da cimeira europeia, que hoje termina, os líderes europeus realçaram querer “finalizar as negociações para um acordo de investimento abrangente até ao final de 2020″.

Os 27 incitaram também Pequim a “assumir maior responsabilidade no cenário global, em particular no que é referente às mudanças climáticas”, saudando o anúncio feito pelo Presidente chinês, Xi Jinping, de que “procurará atingir a neutralidade carbónica em 2060″.

A lei da segurança nacional de Hong Kong, assim como o tratamento das minorias no território chinês, também têm estado no centro do debate com a União Europeia (UE).

Os chefes de Estado europeus realçaram que “se encontram seriamente preocupados com a situação dos direitos humanos na China, nomeadamente os desenvolvimentos em Hong Kong e o tratamento das pessoas pertencentes a minorias”.

A China é um dos principais parceiros comerciais da UE e, em média, são feitos negócios que ascendem a mais de mil milhões de euros por dia.