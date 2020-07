Ivo Santos, do CESP, referiu à Lusa que, na reunião realizada na quarta-feira na Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho, para debater o acordo de trabalho dos trabalhadores do entreposto do Lidl do Porto Alto (concelho de Benavente, Santarém), a empresa propôs transferir alguns dos funcionários para outros armazéns, como forma de ultrapassar o diferendo sobre a redução do horário, que esteve na origem da greve realizada na segunda-feira.

Trinta e seis dos 50 trabalhadores cumpriram uma paralisação na passada segunda-feira em protesto contra a decisão da empresa de tornar definitiva a redução de horário de 40 para 32 horas semanais, que afirmam ter sido proposta em maio como temporária e para evitar despedimentos e que, alegam, levou a uma redução salarial da ordem dos 150 euros mensais.

Questionado pela Lusa, o Lidl Portugal esclareceu que “existe sempre a possibilidade para os colaboradores de acederem a vagas na empresa, caso manifestem interesse e a disponibilidade necessária para ingressar noutros entrepostos ou noutras lojas”, pelo que trabalhadores do armazém não alimentar de Porto Alto “poderão candidatar-se às vagas que surjam desde que tenham interesse em aceitar as condições existentes nos armazéns alimentares”.

A empresa confirma que a redução de horário visou “a manutenção imediata de todos os postos de trabalho”, assegurando que “teve o cuidado de garantir que esta alteração só ocorre simultaneamente à subida de escalão, uma vez que dela resulta um aumento salarial que mitigará o impacto causado pela redução do horário, tornando este consideravelmente inferior a 150 euros”.