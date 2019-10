De acordo com o comunicado, divulgado hoje no final de uma reunião de emergência realizada na sede da Liga Árabe, no Cairo, os ministros analisaram, entre outras medidas, "reduzir as relações diplomáticas, suspender a cooperação militar e rever as relações económicas, culturais e turísticas" com a Turquia.

Alguns países, como o Egito, Arábia Saudita e outras monarquias do Golfo Pérsico, já tinham relações muito tensas com o governo do Presidente turco Recep Tayyip Erdogan, de tendência islâmica e aliado do grupo da Irmandade Muçulmana, considerada terrorista pelo Cairo.

Os ministros consideraram que a ofensiva de Ancara representa "uma ameaça direta à segurança nacional dos países árabes e internacional" e "contraria as normas internacionais".