“Ficou decidido, por unanimidade, que ninguém aceitaria fazer transportes por menos de 51 cêntimos ao quilómetro”, o valor praticado atualmente, afirmou o presidente da Liga dos Bombeiros, acusando o IPO de Lisboa de “inventar arbitrariamente e sem sustentação legal” uma proposta para descer o preço para os 36 cêntimos ao quilómetro para as viaturas dedicadas ao transporte de doentes não urgentes (VDTD).

Segundo Jaime Marta Soares, “o acordo com o Governo é de 51 cêntimos, qualquer que seja o tipo de viatura” e os bombeiros “não abdicam deste valor”.

Perante esta situação, a liga já pediu uma reunião à administração do IPO e mostra-se confiante de que será possível chegar a um entendimento.

“O transporte de doentes oncológicos é específico, mexe com o sofrimento dos doentes e das famílias e mexe também connosco no sentido humano e humanitário”, salientou o presidente da Liga dos Bombeiros.

Na ótica de Marta Soares, esta pode ser uma boa oportunidade para avançar com “uma plataforma de gestão do transporte de doentes”, que inclusivamente já “existe num ou noutro hospital”, e que “controla com rigor os transportes de doentes”.