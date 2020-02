"Por motivo de realização de plenário geral convocado por estruturas sindicais, representativas dos trabalhadores da Transtejo, prevê-se a interrupção do serviço regular", pode ler-se no site da Transtejo e Soflusa.

Há partidas afetadas desde as 13h, entre as duas margens. Veja aqui os horários afetados, de acordo com a informação disponibilizada:

Cacilhas > Cais do Sodré | das 14h20* às 17h35**

Cais do Sodré > Cacilhas | das 14h35* às 17h50**

Montijo > Cais do Sodré | das 13h30* às 18h30**

Cais do Sodré > Montijo | das 14h* às 18h**

Seixal > Cais do Sodré | das 14h* às 18h15**

Cais do Sodré > Seixal | das 13h* às 17h55**

Trafaria > Porto Brandão > Belém | das 13h* às 19h**

Porto Brandão > Belém | das 13h10* às 18h10**

Belém > Porto Brandão > Trafaria | das 13h30* às 18h30**

* último barco

** primeiro barco

A Transtejo informa ainda que, "em caso de paralisação do serviço regular, os terminais e estações são encerrados, nos períodos indicados, por questões de segurança".