Como é tradição, Hoyle foi arrastado para a cadeira por Caroline Flint e Nigel Evans e começou por agradecer aos outros candidatos, diz o The Guardian.

Ao fim de uma década a presidir a Câmara dos Comuns, John Bercow abandonou o cargo de “Speaker” (ou Presidente do Parlamento) no passado dia 31.

A sua renúncia do cargo de "Speaker" deveria ter coincidido com a saída do Reino Unido da União Europeia, a 31 de outubro, mas o calendário do Brexit foi adiado para 31 de janeiro do próximo ano, num processo longo e tortuoso a que Bercow assistiu e no qual colaborou de forma ativa.

Antes da eleição como "Speaker", o deputado trabalhista Lindsay Hoyle, eleito pelo distrito eleitoral de Chorley em 1997, já procurou distanciar-se do seu antecessor, tendo rejeitado recentemente as emendas que tornariam mais difícil ao Primeiro Ministro Boris Johnson forçar eleições gerais, que foram agora marcadas para dia 12 de dezembro depois de sucessivas tentativas falhadas. Para além disso, Hoyle disse numa entrevista ao Sunday Times estar perante um “parlamento tóxico”, sendo necessário unir os deputados e acalmar o ambiente da Câmara dos Comuns.

Ao todo estiveram sete deputados a concorrer ao cargo. Os requisitos para a candidatura são terem recebido pelo menos 12 nomeações de outros deputados, em que pelo menos três têm de vir do seu próprio partido.