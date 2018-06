O anúncio da integração do português no programa norte-americano de bolsas de estudo foi realizado na conferência Palcus – Portuguese American Leadrship Council, em Washington, no fim de semana, na qual não só se discutiu o ensino de português como outros assuntos diretamente relacionados com as comunidades portuguesas.

Um responsável do programa norte-americano revelou a inclusão do português no conjunto de 15 línguas estrangeiras no sistema educativo, desde o ensino elementar até ao universitário, depois de a secretária de Estado da Educação norte-americana, Betsy DeVos, ter decretado o português como Língua Crítica dos Estados Unidos.

DeVos considerou que o idioma português preenche o requisito de língua relevante para o desenvolvimento económico dos Estados Unidos.

Em declarações à Lusa, Paulo de Jesus Martins, conselheiro da comunidade portuguesa de Nova Inglaterra, região da ponta nordeste dos Estados Unidos que congrega os Estados de Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island e Vermont, assinalou a importância de se ter considerado o português como Língua Crítica.

“A integração como Língua Crítica revela que o português está a ter uma maior dimensão”, referiu Paulo de Jesus Martins, aludindo ao facto de a integração da língua de Camões no programa norte-americano “dá a possibilidade de dar uma maior visibilidade ao português”.

Paulo de Jesus Martins esclareceu que “os futuros estudantes têm a possibilidade de aplicarem em bolsas de estudo ou fundos distribuídos pelo departamento federal em programas de português, tanto a nível secundário como de licenciatura”.