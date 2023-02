“As chamadas recebidas estão relacionadas, na sua maior parte, com problemas e sintomatologia associados à ansiedade, ao agravamento de psicopatologia prévia e à gestão e adaptação em situação de crise”, adiantaram os SPMS em comunicado.

Este serviço foi lançado na fase inicial da pandemia de covid-19, em abril de 2020, com o objetivo de constituir uma resposta de proximidade na área da saúde mental e um apoio para a população e para os profissionais de saúde.

“Até agora, mais de 13 mil chamadas foram realizadas por profissionais da área da saúde”, avançaram os SPMS, ao considerar que esta linha tem sido “um bom exemplo do trabalho desenvolvido” com a Ordem dos Psicólogos Portugueses, que tem um papel ”fundamental na determinação dos algoritmos clínicos” usados no serviço.

Desde que foi criada, a linha de aconselhamento psicológico, disponível todos os dias do ano e com atendimento assegurado por psicólogos clínicos, demonstrou ser uma “mais-valia em todos os contextos”, passando a estar também disponível em língua inglesa desde 2022.

“Nos últimos nove meses, atendeu mais de 3.200 chamadas em inglês”, avançou ainda o comunicado.

Segundo os SPMS, nas situações emergentes, em que o psicólogo identifica que existe perigo para o próprio utente ou para terceiros, a chamada é transferida para o INEM, que assegura o acionamento dos meios de socorro adequados.

Além disso, o psicólogo pode identificar a necessidade de encaminhamento para o serviço de triagem, aconselhamento e encaminhamento do SNS24, se considerar que a situação não ficou resolvida com o aconselhamento psicológico ou que apresenta outro tipo de sintomatologia.

O serviço de aconselhamento psicológico está integrado na linha telefónica do SNS 24 e pretende dar apoio em várias situações, como ansiedade aguda, fragilidade psicológica e agravamento da doença psicológica.