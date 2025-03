Numa nota, a IP revelou ainda que a circulação foi já restabelecida na Linha do Sul entre Pinheiro e Vale do Guizo, em Alcácer do Sal (distrito de Setúbal).

Segundo a IP, a interrupção da Linha de Cascais, no distrito de Lisboa, “deverá manter-se por um período mais prolongado, sendo que o restabelecimento da circulação será feito de forma faseada”.

A Linha do Norte estava condicionada entre Bobadela (Loures, distrito de Lisboa) e Alverca (Vila Franca de Xira, no mesmo distrito), onde a circulação estava apenas a efetuar-se por duas (das quatro) vias.

Às 12h00, apenas a Estrada Nacional (EN) 120, entre Odeceixe e Aljezur (distrito de Aljezur), estava encerrada ao trânsito, tendo sido interditada de forma preventiva na tarde de quarta-feira, “face ao risco de deslizamento da plataforma rodoviária”.

Estes incidentes resultaram das condições meteorológicas adversas que se fizeram sentir durante a última madrugada devido à depressão Martinho e que provocaram várias situações de condicionamentos nas redes rodoviária e ferroviária, explicou a IP.

“As fortes rajadas de vento e chuva persistente tiveram como consequência a ocorrência de centenas de queda de árvores e ramos e também várias estruturas, nomeadamente painéis publicitários, que afetaram as condições de mobilidade e segurança, obrigando ao corte da circulação em diversas estradas e vias-férreas”, acrescentou.

O mau tempo registado entre quarta-feira e hoje de manhã no continente português deu origem a 5.800 ocorrências e 15 desalojados, de acordo com o mais recente balanço da Proteção Civil, que reconhece tratar-se de um número “acima da média”.