Segundo a mesma fonte, na sequência da colisão foi necessário cortar a via no troço entre Paços de Brandão e Vila da Feira para remover o veículo rodoviário que se encontrava “preso no material ferroviário”.

O abalroamento ferroviário ocorreu cerca das 10:00, numa passagem de nível sem guarda, na localidade de Granja, em Santa Maria da Feira.

Do incidente resultaram ferimentos ligeiros no condutor e único ocupante da viatura, além de danos materiais na automotora e no veículo.

Em declarações à Lusa, fonte da CP disse que os 12 passageiros do comboio seguiram para os seus destinos de táxi.

Ao local acorreram os Bombeiros da Feira com nove operacionais apoiados por quatro viaturas.

(Notícia atualizada às 13h42)