Ao SAPO24, fonte do Comando de Lisboa referiu que "após vistoria da equipa ao local, nada de suspeito foi encontrado e a empresa voltará a laborar normalmente".

A mesma fonte referiu que "já foi aberto o perímetro", às 16h05, e que "os trabalhadores já voltaram para o edifício".

O alerta para o incidente foi dado às 12:35, após a empresa ter recebido um telefonema com uma ameaça de bomba, segundo adiantou à Lusa fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP (Cometlis).

“Inicialmente foi evacuado apenas o piso 0 e o 1, como medida preventiva, mas pelas 14:30 decidiu-se evacuar todo o edifício. São cerca de 15 pisos”, acrescentou a mesma fonte.

As autoridades encontraram no primeiro piso do edifício um conjunto de pacotes “de origem desconhecida”, tendo sido chamada uma equipa de inativação de engenhos explosivos.

No local estiveram também elementos do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).