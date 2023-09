O varino “O Boa Viagem” durante a recriação histórica do transporte da neve da Serra da Estrela para a cidade de Lisboa como acontecia em 1614, Lisboa, 6 de agosto de 2021. O carregamento da neve que ia inicialmente da Serra da Estrela, para Lisboa, com vista a fazer sorvetes para a Corte. O transporte da neve era feito em carroças até ao Tejo e depois seguia em barcas até ao Terreiro do Paço. Este trabalho iniciava-se no primeiro de maio e prolongava-se até ao último dia de setembro. MÁRIO CRUZ/LUSA

