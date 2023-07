Um eucalipto de grande porte caiu hoje de manhã na Rua dos Arneiros, na freguesia de Benfica, e atingiu três veículos, disse à Lusa fonte do Regimento Sapadores Bombeiros de Lisboa e testemunhas no local.

Fonte do Regimento Sapadores de Bombeiros de Lisboa adiantou à Lusa que a queda da árvore não causou vítimas, mas caiu sobre viaturas.

“O alerta foi dado às 06:40. No local estavam, cerca das 07:00, um veículo do [regimento] Sapadores, com seis elementos”, disse a mesma fonte.

Testemunhas no local disseram à Lusa que estão três viaturas debaixo da árvore, que estava no Jardim do Eucaliptal de Benfica, e uma varanda de um prédio foi também afetada.