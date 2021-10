Um foco de incêndio no Hospital CUF Descobertas deflagrou hoje, pelas 12:20, e “foi declarado extinto cerca das 13:00, não se tendo registado quaisquer feridos”, indicou a mesma fonte, em resposta escrita à agência Lusa.

“A situação foi rapidamente controlada, tendo sido de imediato ativado o Plano de Emergência do Hospital. Por questões de segurança, foram evacuadas algumas zonas contíguas ao incêndio”, referiu fonte oficial do Hospital CUF Descobertas.

De acordo com a mesma fonte, o foco de incêndio ficou “totalmente circunscrito a duas salas no piso zero e a uma no piso -3”.

A Lusa questionou ainda o Hospital CUF Descobertas sobre a origem do foco de incêndio e a contabilização dos danos materiais, mas ainda não obteve resposta.

“O hospital está já a retomar a normalidade, com todas as áreas em funcionamento, à exceção da área da Radioterapia, que irá retomar amanhã [quarta-feira]”, informou fonte oficial do Hospital CUF Descobertas.

Segundo fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros (RSB), o incêndio foi extinto pelas 12:50 e não houve necessidade de evacuar o edifício.

“O fogo começou no piso -3, uma arrecadação, que se propagou ao piso 0, mas já está extinto e já está em fase de rescaldo”, indicou fonte dos bombeiros.

Sem conseguir adiantar quais os danos materiais provocados pelo incêndio, o RSB referiu que o edifício não foi evacuado. No entanto, alguns trabalhadores do hospital que se encontravam mais próximos da zona afetada pelo fogo optaram por sair.

“Mas o hospital ficou com tudo a funcionar normalmente”, reforçou fonte dos bombeiros, acrescentando que não há indicação de feridos resultantes do incêndio.

O alerta para o fogo no Hospital CUF Descobertas ocorreu pelas 12:20 e, aproximadamente meia hora depois, cerca das 12:50 foi dado como extinto, segundo informação do RSB, que mobilizou “nove viaturas do Regimento, com 30 elementos” para o combate às chamas.

Pelas 13:20, os bombeiros encontravam-se ainda no local a concluir as operações de rescaldo.

(Notícia atualizada às 15:17)