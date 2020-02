Durante a apresentação do plano por parte do presidente do município, vários moradores tentaram intervir, tendo Fernando Medina pedido respeito “por quem trabalhou” no projeto e apontando o dedo a “sorrisos jocosos de quem não trabalhou (…) para nada”.

Relativamente ao Aeroporto de Lisboa e ao Terminal de Cruzeiros, Medina referiu que, mesmo sem estas infraestruturas, a cidade continuava “a ter de resolver um problema associado à poluição automóvel”.

Terminada a sua apresentação, vários moradores expressaram dúvidas, nomeadamente sobre que ruas ficarão condicionadas ao trânsito, a questão das visitas e também o porquê de limitar o acesso dos operadores de transporte individual e remunerado de passageiros em veículos descaracterizados a partir de plataforma eletrónica (TVDE) a veículos elétricos, enquanto os táxis podem continuar a circular sem restrições.

Fernando Medina respondeu que “a lei trata os Uber de forma diferente dos táxis”, não havendo um contingente para os primeiros, ao contrário do que há para os segundos, defendendo que “nas cidades onde se permitiu a circulação de Uber, ao fim de pouco tempo”, ficaram “congestionadas na mesma”.

Sobre a limitação de ‘tuk-tuk’ a operar na Baixa, levantada por agentes turísticos presentes na sala, o presidente da câmara garantiu estar disposto a discutir a questão com as associações do setor, mas defendeu ser necessário “colocar alguma limitação”.

Um munícipe denunciou ainda o tráfico de droga existente no Largo do Calhariz e a ocorrência de assaltos, ao que Medina respondeu estar à espera de autorização do Ministério da Administração Interna e da Comissão Nacional de Proteção de Dados para a instalação de câmaras de videovigilância.

A ZER abrange parte das freguesias de Santa Maria Maior, Misericórdia e Santo António, sendo delimitada a norte pela Calçada da Glória, Praça dos Restauradores e Praça do Martim Moniz, e a sul pelo eixo formado pelo Cais do Sodré, Rua Ribeira das Naus, Praça do Comércio e Rua da Alfândega.

Esta zona de emissões reduzidas é delimitada a nascente pela Rua do Arco do Marquês de Alegrete, Rua da Madalena e Campo das Cebolas, e a poente pela Rua do Alecrim, Rua da Misericórdia, Rua Nova da Trindade e Rua de São Pedro de Alcântara.