O anúncio foi feito já esta semana pelo presidente da autarquia de Lisboa, Carlos Moedas, durante a reunião restrita do Conselho Municipal de Segurança, de acordo com o Diário de Notícias.

"Tudo o que for investir nas forças de segurança e dotar de meios que acrescentam valor para a sua missão vale a pena. Está prevista a instalação destes sistemas a partir do início do próximo ano nas zonas do Cais do Sodré, Restauradores, Ribeira das Naus e Campo das Cebolas", disse Carlos Moedas no encontro, sublinhando que a vídeo-proteção é uma das prioridades do seu executivo em matéria de segurança na cidade.

Escreve o diário ainda que "durante o ano de 2024 serão lançados os concursos para 11 novas zonas, num total de 112 câmaras: Praça do Comércio, Cais das Colunas, Praça D. Pedro IV, Praça da Figueira, Rua Augusta, Rua do Ouro, Rua da Prata, Rua do Comércio, Rua dos Fanqueiros, Santa Apolónia/Rua dos Caminhos de Ferro e Santa Apolónia/Avenida Infante Santo.".