"Solicitei à presidente da junta que fizesse em primeiro lugar um debate e uma votação em assembleia de freguesia e que transmitisse à câmara a posição, e depois a Câmara Municipal de Lisboa, os seus vereadores, os vários partidos políticos, das várias sensibilidades, vão votar", anunciou o presidente do município, Fernando Medina (PS).

Numa apresentação e debate do projeto na tarde e noite de quarta-feira no Liceu Passos Manoel, Fernando Mediana reconheceu erros na condução do processo, que contribuíram para um "clima de desconfiança", nomeadamente, aquela sessão não se ter realizado antes do início da intervenção.

"A responsabilidade é minha, foi um erro. Como também foi um erro o facto de eu ter considerado que a obra se poderia realizar com recursos internos da Câmara, de forma muito mais rápida e com muito menos procedimentos do que aqueles que se veio a revelar necessários", afirmou.

O autarca assumiu ainda a responsabilidade pelo facto de à vedação temporária colocada em julho de 2018 "não ter sucedido uma obra no imediato", suscitando "dúvidas" e "desconfianças".

"Da mesma forma que eu assumo a falha quanto à forma como o processo ocorreu, tenho de vos dizer que não assumo qualquer sentido e orientação para o processo que não a preocupação em cuidar dos residentes desta zona", sublinhou, sendo aplaudido por alguns moradores.