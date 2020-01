“Um evento como a Capital Verde deve, na nossa opinião, valer por bem mais do que a sua programação. Este é um evento que valerá tanto mais a pena quanto possa ser aproveitado para promover melhorias efetivas na qualidade de vida em Lisboa, no ambiente urbano”, afirmou o vereador do PCP João Ferreira, em declarações à agência Lusa.

Apesar de reconhecer a importância das iniciativas que vão ocorrer ao longo do ano no âmbito desta distinção, e que arrancam hoje, o comunista defende que faltam “medidas concretas” em domínios como mobilidade, transportes públicos, qualidade do ar, sustentabilidade energética e estrutura verde da cidade.

“Entendemos que é possível e necessário fazer-se mais”, vincou, reiterando que, “mais do que a propaganda que lhe está associada”, a Capital Verde Europeia deverá ser uma oportunidade para levar a cabo “medidas concretas que possam ter um impacto real, mensurável na melhoria da qualidade de vida das populações”.

“É de alguma forma triste e contraditório que nós estejamos a assinalar Lisboa Capital Verde Europeia sendo Lisboa em 2020 uma singularidade no contexto europeu por ser a única capital europeia que tem um aeroporto dentro da cidade, com tudo o que isso implica de prejuízo para a qualidade de vida das populações de poluição da cidade”, destacou ainda João Ferreira.

Por seu turno, o vereador do CDS-PP João Gonçalves Pereira criticou que a autarquia, liderada pelo PS, tenha traçado metas de melhoria da qualidade do ar e do ruído na cidade, mas não faça qualquer referência ao terminal de cruzeiros e ao aeroporto, o que, na sua ótica, “demonstra o caráter desequilibrado de toda esta programação”.

“Esta distinção é positiva, mas eu penso que esta distinção deve de alguma forma ter um sinal de todo um trabalho que ainda é necessário desenvolver. Ou seja, nós podemos ser a capital verde, mas não podemos ignorar que temos um aeroporto que tem níveis de poluição e de ruído altíssimos, que temos por exemplo um terminal de cruzeiros que também por essa via polui, faz ruído”, descreveu, acrescentando que “há um longuíssimo trabalho a fazer”.