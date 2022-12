Uma viatura ficou hoje soterrada e os seus dois ocupantes tiveram de ser hospitalizados na sequência de um aluimento de terras no Itinerário Complementar 17-CRIL, onde apenas se circula no sentido Algés-Sacavém, informou fonte policial.

Segundo a Polícia de Segurança Pública (PSP), o sentido Algés-Belém do IC17–CRIL está cortado ao trânsito, mantendo-se abertas apenas as duas vias mais à esquerda no sentido Algés-Sacavém.

O aluimento de terras ocorreu junto ao acesso para a Autoestrada 5 (que liga Lisboa a Cascais), indicou a mesma fonte, acrescentando que na viatura soterrada se encontravam duas pessoas, condutor e passageiro, que foram hospitalizadas.

A PSP não soube precisar o estado de saúde das pessoas transportadas ao hospital.

Também o acesso ao Bairro da Boavista chegou a estar fechado, devido a um lençol de água, mas foi reaberto entretanto.

Dez pessoas impedidas de sair de casa

Um deslize de terras em Santa Clara, em Lisboa, está a impedir moradores de sair de casa, disse o presidente do município, acrescentando que, devido ao mau tempo, cabe a cada escola decidir se deve ou não abrir.

Em declarações à CNN Portugal pelas 08:45, Carlos Moedas explicou que o deslize de terras “está a impedir 10 pessoas de sair de casa” na Azinhaga da Torrinha, bairro da freguesia de Santa Clara, assegurando que estão meios de socorro no local.

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa reforçou o pedido para que as pessoas evitem entrar na cidade, acrescentando que estão “todas as equipas na rua” para atender às ocorrências provocadas pelo mau tempo, numa altura em que a cidade está em alerta vermelho.

“A meio da noite, quase que não havia sinais do que ia acontecer”, afirmou, referindo-se à dimensão dos estragos e indicando mais de 300 ocorrências no total desde a madrugada.

O autarca de Lisboa indicou que “o nível de chuva foi muito parecido” com o registado há uma semana, com as estações meteorológicas do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) em Lisboa a revelarem valores de precipitação superiores a 20 milímetros por hora entre as 04:00 e as 07:00.

“Esta semana tínhamos mais pessoas preparadas”, referiu à CNN Portugal, numa alusão à “experiência” da semana anterior.

22 pessoas resgatadas em Alcântara

Em Alcântara, 16 pessoas foram retiradas das habitações e outras seis de um supermercado na sequência de inundações provocadas pelo mau tempo, disse à agência Lusa o presidente da Junta de Freguesia, Davide Amado, com apenas uma pessoa transportada ao hospital por precaução.

O distrito de Lisboa foi o mais afetado pela chuva forte desta madrugada, estando alguns acessos à capital “bastante condicionados”, com cortes pontuais em vias como a IC19, IC20 ou a CRIL (Circular Regional Interna de Lisboa).

No último balanço da Câmara Municipal de Lisboa, pelas 08:36, mantinham-se fechados ao trânsito os túneis do Campo Pequeno e do Campo Grande, assim como a Avenida João XXI e a Avenida de Berlim, vários locais de Alcântara, acessos ao Eixo Norte-Sul, a Radial de Benfica, a Avenida Infante D. Henrique junto ao Túnel Batista Russo, a Estrada do Penedo, a Praça de Sete Rios, a Avenida de Santo Contestável e a Avenida 24 de Julho até Belém.

Em relação ao balanço anterior, deixaram de constar na nota da Câmara Municipal de Lisboa como estando encerradas a 2.ª Circular no sentido Lisboa Norte, a Avenida de Berna, todos os acessos à Praça de Espanha e Avenida Calouste Gulbenkian, Alfredo Bensaúde, o cruzamento da Gago Coutinho com a Avenida dos Estados Unidos da América, a Avenida de Santo Condestável, e a Avenida de Ceuta junto ao acesso à Ponte 25 de Abril.

Além disso, o Metropolitano de Lisboa tem a estação de Chelas encerrada (linha vermelha), assim como o átrio Norte do Jardim Zoológico (linha azul), que acede ao terminal de autocarros, e o átrio Sul de Entrecampos (linha amarela), que faz a ligação com a interface ferroviária.

Também a empresa municipal de autocarros Carris indica no seu ‘website’ que o serviço está “fortemente afetado”.

Num ponto de situação feito pelas 07:00, o comandante nacional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), André Fernandes, alertou para os fortes condicionamentos de trânsito nos acessos a Lisboa, com inundações e lençóis de água que já obrigaram ao corte de dezenas de vias.

As autoridades apelaram às pessoas para permanecerem em casa, se puderem.