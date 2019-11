Segundo o Diário de Notícias, a Assembleia do Livre, órgão dirigente alargado entre convenções, decidiu no domingo expor o caso da abstenção ao Conselho de Jurisdição, órgão disciplinar do partido.

Antes, desde a manhã de sábado, a direção e a deputada única trocaram comunicados sobre falhas de comunicação em relação aos sentidos de voto a assumir na sessão plenária da Assembleia da República.

"Na quarta-feira [dia 20], enviámos os comunicados, na quinta [21], recordámos que no dia seguinte ia ser feita a votação. E eles [direção] afirmam aos órgãos de comunicação social que nós não solicitámos a opinião em específico do voto sobre Israel. É um facto, porque nós enviámos a listagem de todos os votos em relação aos quais nós precisávamos de nos posicionar", continuou Joacine Katar Moreira.

A deputada do Livre classificou como "uma absoluta falta de camaradagem" o comunicado da direção do partido em que esta se manifestava preocupada com a abstenção quando se justificava um voto a favor.

"O meu objetivo era emitir um comunicado depois da Assembleia, mas, a seguir, houve alguns militantes a publicar algumas coisas completamente inconcebíveis. Fiz aquele comunicado, começando por pedir desculpa a toda a gente e assumi as responsabilidades desse meu voto. Toda a gente achou que era uma desculpa insuficiente. Quando é que um político se desculpou publicamente? Trata-se de um autêntico golpe e a minha resposta é esta: não sou descartável e exijo respeito", declarou Joacine Moreira.