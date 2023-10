Ao apresentar um projeto de lei, em plenário, o deputado Rui Tavares (Livre) apelou ao parlamento para viabilizar também a iniciativa legislativa do Bloco de Esquerda para a criação de uma linha de prevenção do suicídio, inserida no Serviço Nacional de Saúde, por forma a trabalhar ambas as proposta em sede de especialidade, o mais rápido possível.

“A ajuda nem sempre chega a tempo a quem precisa, porque as linhas que temos, que são asseguradas por voluntários, não funcionam 24 horas por dia”, disse Rui Tavares, sublinhando que o atendimento através da linha SNS 24 é uma opção que surge “apenas em quarto lugar”.

O deputado propôs que sejam aferidas verbas em sede de Orçamento do Estado para a criação de uma linha com um número fácil de memorizar e amplamente divulgado.

Também o Bloco de Esquerda apresentou, em plenário, um projeto de lei no mesmo sentido e reclamou uma atualização dos dados sobre esta problemática para melhor orientar políticas.

“Em Portugal, os últimos dados apontam para três mortes por dia”, afirmou a deputada Isabel Pires. No documento, o BE refere que morrem todos os anos no mundo cerca de 800.000 pessoas por suicídio.

O Chega e o PSD anunciaram que aprovariam as iniciativas em discussão, enquanto o PS evocou as medidas que tomou, como o aumento do número de psicólogos no SNS e remeteu a resposta para a Linha SNS24.

Como ajudar alguém em risco? A comunidade pode ter um papel relevante na prevenção do suicídio. É importante ter a consciência de que a maior parte das pessoas que se suicidaram avisaram antes e que, portanto, nunca deveremos menorizar um aviso de suicídio. Todas as pessoas que tenham ideias de suicídio devem procurar apoio imediato e a família deve lutar por esse apoio. Recorde-se a necessidade de tratar a depressão, que é uma doença e não um estado de espírito — e é tratável. Existe uma urgência de psiquiatria com atendimento imediato em muitos locais e que em todos os distritos há um serviço de psiquiatria com consultas. Caso tenha pensamentos suicidas ou conheça alguém que revela sinais de alarme, fale com o médico assistente. Se sentir que os impulsos estão fora de controlo, ligue 112. Outros contactos: SOS Voz Amiga

Lisboa (atendimento das 16 às 24h) 21 354 45 45

91 280 26 69

96 352 46 60 SOS Telefone Amigo

Coimbra

239 72 10 10 SOS Estudante

Coimbra

808 200 204 Escutar - Voz de Apoio

Gaia

22 550 60 70 Telefone da Amizade

Porto

22 832 35 35 A Nossa Âncora

Sintra

219 105 750

219 105 755 Departamento de Psiquiatria de Braga

Braga

253 676 055 Brochura do INEM

Ler aqui.

De acordo com a deputada socialista Anabela Rodrigues, estão “em pleno funcionamento” 20 equipas comunitárias de saúde mental e existem 1.114 psicólogos no SNS.

A Iniciativa Liberal questionou sobre as equipas prometidas para 2023, sublinhando que faltam dois meses para o fim do ano, e o PCP defendeu que a resposta tem estar no reforço do SNS.