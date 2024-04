“A razão pela qual o 25 de Abril deu a volta ao mundo é porque foi a mais bela revolução do século XX, e é nossa”, considerou Rui Tavares, na Assembleia da República, onde decorre na sessão solene comemorativa do cinquentenário do 25 de Abril de 1974.

Numa intervenção fortemente aplaudida pela bancada do Livre mas também do PS, Rui Tavares afirmou que houve vários marcos importantes após o 25 de Abril, mas salientou que são incomparáveis “com o dia que os criou”.

Tavares alertou que quem “deseja o poder” quer sempre “estar nas bocas do mundo” e para isso, “a melhor maneira é menosprezar ou profanar o 25 de Abril”.

“Por isso, peco-vos, não lhes demos esse prazer”, apelou, defendendo que “é enchendo o país de objetos de desejo político” que o país poderá continuar a “sonhar abril”.