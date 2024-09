Desde meados de abril que uma onda de ataques de lobos aterroriza cerca de 30 aldeias no distrito de Bahraich, perto da fronteira da Índia com o Nepal. Segundo a BBC News, no total, já morreram nove crianças e um adulto vítimas dos ataques.

Uma das crianças foi Sandhya, de quatro anos, que estava a dormir no lado de fora da sua tenda no estado de Uttar Pradesh, na noite de 17 de agosto, quando uma queda de energia deixou a sua vila às escuras.

"Os lobos atacaram dois minutos depois de as luzes se apagarem. Quando percebemos o que estava a acontecer, eles levaram-na", relembra a mãe da criança, Sunita.

O corpo de Sandhya foi encontrado no dia seguinte numas fazendas de cana-de-açúcar, a cerca de 500 metros de sua casa.

Já no início do mês, numa vila vizinha, Utkarsh, outra criança de oito anos, estava a dormir debaixo de um mosquiteiro quando a sua mãe avistou um lobo a entrar na tenda.

"O animal surgiu das sombras. Eu gritei: 'Deixa o meu filho em paz!' Os meus vizinhos correram e o lobo fugiu", conta.

Com muitas casas sem fechaduras na Índia, as crianças estão a ser mantidas no interior e os homens estão a patrulhar as ruas a partir do anoitecer.

As autoridades, que implementaram drones e câmaras para vigiar a movimentação dos lobos, montaram armadilhas e usaram fogos de artifício para assustá-los. Até agora, três animais foram capturados e realocados em zoológicos.

Estes ataques a humanos são raros e a maioria envolve lobos infetados com raiva, uma doença viral que afeta o sistema nervoso central. Um lobo raivoso, normalmente, fará vários ataques sem consumir as vítimas.

Porque é que os lobos estão a atacar?