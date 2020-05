De acordo com um comunicado enviado pela empresa, as lojas CTT vão estar em funcionamento, nos dias úteis, entre as 09:00 e as 13:30 e entre as 14:30 e as 17:30, à exceção das que estão em espaços comerciais e aeroportos, onde se aplica o horário do espaço onde estão inseridas.

O atendimento vai continuar a ser feito à porta fechada, “de forma a minimizar a permanência de clientes em loja e para garantir o distanciamento entre cada cliente”, refere a empresa de distribuição de correio.

Assim, apenas podem permanecer na loja os clientes que estão a ser atendidos e a fila de espera será feita à porta.

Os clientes terão de utilizar máscara no interior das lojas e os colaboradores dos CTT poderão usar máscara, luvas e gel desinfetante.

Os CTT lembram ainda que estão encerradas as lojas do Aeroporto das Lajes, na ilha Terceira, Açores, da Loja do Cidadão de Lisboa – Laranjeiras e da Loja do Cidadão de Odivelas, devido ao encerramento daqueles espaços.

Relativamente aos Pontos CTT (Postos de Correio), a empresa informa que poderão existir alterações nos horários de funcionamento ou o seu encerramento, por decisão dos parceiros dos CTT na prestação deste serviço.