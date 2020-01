No dia 19 de janeiro, o consórcio Internacional de Jornalismo de Investigação (ICIJ) revelou mais de 715 mil ficheiros, sob o nome de ‘Luanda Leaks’, que detalham esquemas financeiros de Isabel dos Santos (filha do ex-Presidente de Angola Eduardo dos Santos) e do marido, Sindika Dokolo, que terão permitido retirar dinheiro do erário público angolano, utilizando paraísos fiscais.

De acordo com a investigação do consórcio, do qual fazem parte o Expresso e a SIC, Isabel dos Santos terá montado um esquema de ocultação que lhe permitiu desviar mais de 100 milhões de dólares (cerca de 90 milhões de euros) para uma empresa sediada no Dubai e que tinha como única acionista declarada Paula Oliveira.

A investigação revelou ainda que, em menos de 24 horas, a conta da Sonangol no EuroBic Lisboa (banco de que Isabel dos Santos é a principal acionista, liderado desde 2016 por Teixeira dos Santos, ex-ministro das Finanças do governo PS de José Sócrates) foi esvaziada e ficou com saldo negativo no dia seguinte à demissão da empresária da petrolífera angolana.

O EuroBic já anunciou que cortou relações comerciais com Isabel dos Santos, que a empresária vai abandonar a estrutura acionista e deixar de exercer os direitos de voto associados à sua participação.

Esta quinta-feira, na Banking Summit, o governador do Banco de Portugal (BdP) referiu-se implicitamente ao tema ‘Luanda Leaks’, afirmando que a instituição é atenta e ativa a verificar e avaliar as medidas tomadas pelos bancos a operar em Portugal para prevenirem operações de branqueamento de capitais e assim continuará.

Já o presidente do BCP, Miguel Maya, respondeu aos jornalistas, nesse mesmo evento, que o banco que lidera tem uma relação “corretíssima” com a petrolífera angolana Sonangol (presidida por Isabel dos Santos entre 2016 e 2017), sua acionista e que após o 'Luanda Leaks' o que o banco fez foi voltar a conferir operações financeiras.

“A única coisa que fazemos quando vemos notícia nos jornais relativamente a alguns nomes é validar se houve transferências que possam não ter sido detetadas, é um ‘check’ adicional, mas temos os modelos montados de forma a não necessitar destas notícias”, afirmou.

Presidente da República terá manifestado "apreço" pelo trabalho da CGD

O presidente executivo da Caixa Geral de Depósitos, Paulo Macedo, disse hoje que o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, terá manifestado "apreço" pelo trabalho das equipas do banco público, num encontro mantido na semana passada em Belém.

"Sem violar qualquer conversa privada, penso que foi o apreço por aquilo que as equipas da Caixa, os seus trabalhadores, têm conseguido fazer em termos do que tem sido a evolução" do banco, disse Paulo Macedo na conferência de imprensa de apresentação dos resultados de 2019 da CGD (lucro de 776 milhões de euros), em Lisboa.

Na sexta-feira da semana passada, a Presidência divulgou uma nota no seu 'site' oficial que dava conta que Marcelo Rebelo de Sousa tinha recebido Paulo Macedo e Emílio Rui Vilar (presidente do Conselho de Administração da CGD) e felicitado "pelos passos dados num processo tão importante para Portugal e para os Portugueses", sem especificar.

"O senhor Presidente da República poderá dizer, mas há um conjunto de motivos que pensamos que são positivos", referiu Paulo Macedo, destacando vários pontos da gestão recente da CGD, como o "pagamento de dividendos quando eles nem sequer estavam previstos no plano", ou outros pontos, dentro e fora do cumprimento do plano de reestruturação.

Ao responder a outra questão, o presidente da Caixa referiu também que o edifício sede, em Lisboa, terá partes que poderão ser concessionadas a outras entidades.

"A Caixa sabe que não continuará a ocupar este espaço sozinha, o edifício não se justifica com um banco mais digital, dimensionado em custos e eficiente", argumentou Paulo Macedo.