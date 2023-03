O lucro da Jerónimo Martins subiu 27,5% no ano passado, face a 2021, para 590 milhões de euros, divulgou hoje a dona do Pingo Doce, e as vendas progrediram mais de 21%.

"Em 2022, o resultado líquido do grupo incorpora a atribuição de 289 milhões de euros em reconhecimentos e prémios dos seus colaboradores em Portugal, na Polónia e na Colômbia, um aumento de 33% face a 2021", refere o grupo liderado por Pedro Soares dos Santos, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). No ano passado, as vendas cresceram 21,5% para 25.385 milhões de euros e o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) aumentou 17% para 1.854 milhões de euros. O presidente da Jerónimo Martins diz que o grupo absorveu "parte dos aumentos de preço" para "não transferir os incrementos registados" no consumidor, e que a inflação nos mercados onde opera é mais persistente do que o esperado. "Na sequência das dificuldades que antecipámos no início do ano transato, fomos fiéis ao compromisso então assumido de fazermos a nossa parte para contribuir para a contenção da inflação alimentar", afirma Pedro Soares dos Santos, citado no comunicado dos resultados de 2022. "Fizemo-lo absorvendo parte dos aumentos de preço apresentados pelos nossos fornecedores, por forma a não transferir todos os incrementos registados ao nível do custo das mercadorias compradas para o aumento dos preços de venda ao consumidor", acrescenta o presidente e administrador-delegado do grupo que detém o Pingo Doce e o Recheio, entre outras insígnias.