O candidato pelo PT não poupou nas palavras na hora de atacar o avançado do PSG e capitão do escrete canarinho, que há algumas semanas manifestou o seu apoio a Jair Bolsonaro. Lula da Silva diz que todos os brasileiros têm o direito de escolher em quem querem votar, mas salienta que Neymar "tem medo".

"O Neymar tem o direito de escolher quem quiser para ser presidente. Eu acho que ele tem medo que eu saiba da dívida que o Presidente lhe perdoou, se eu ganhar as eleições. A dívida do imposto de renda. Eu acho que é por isso que ele está com medo de mim", começou por revelar Lula da Silva, dando alguns detalhes sobre esta alegada dívida.

"Obviamente, Bolsonaro fez um acordo com o pai dele. Ele agora está com problemas no imposto de renda na Espanha. Mas isso, da dívida, não é um problema do Presidente. É um problema da Receita Federal e não meu", completou.

A polémica da dívida de Neymar ao fisco brasileiro há muito que é um tema no Brasil, tendo mesmo levado a uma reunião entre Jair Bolsonaro e o pai do jogador. No entanto, o processo avançou para tribunal, onde ainda permanece, sem uma decisão definitiva. A dívida do jogador é de cerca de dois milhões de euros.