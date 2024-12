"O procedimento foi com sucesso (...) O presidente está acordado e a conversar", disse um dos médicos, Roberto Kalil, que na quarta-feira explicou que Lula da Silva passaria por um cateterismo via femoral, com o objetivo de "minimizar o risco" de sangramentos futuros.

Esta intervenção acontece após ter sido operado com caráter de urgência na segunda-feira à noite em São Paulo devido a uma "hemorragia intracraniana", depois de um acidente doméstico.

A 19 de outubro, Luiz Inácio Lula da Silva cancelou a viagem à Rússia para a cimeira dos BRICS, devido a orientação médica, após um acidente em casa, acompanhando a reunião por videoconferência.

O Hospital Sírio Libanês de São Paulo informou, numa nota, que o líder de 78 anos foi aconselhado nessa altura a não fazer viagens de longa distância, mas que podia manter as restantes atividades.