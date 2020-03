"Estou mais motivado do que nunca para reconquistar a democracia de nosso país", afirmou Lula durante o discurso de agradecimento ao receber a homenagem da Câmara Municipal de Paris, a socialista Anne Hidalgo.

O ex-presidente, de 74 anos, que aguarda em liberdade um recurso contra uma condenação por corrupção, explicou a situação que, segundo ele, o seu país está passar desde a posse de Jair Bolsonaro, em janeiro de 2019.

"O que está acontecendo no Brasil é o resultado de um processo de enfraquecimento do processo democrático, estimulado pela ganância de poucos e por um desprezo mesquinho pelos direitos do povo", afirmou.

Lula quis partilhar a distinção com a ex-presidente Dilma Rousseff e o ex-candidato à presidência do Partido dos Trabalhadores (PT) em 2018, Fernando Haddad, presente na cerimónia.