Um grupo de pais apresentou uma queixa-crime à PSP da Covilhã contra a educadora dos seus filhos. Em causa estão "gritos, berros, safanões, humilhações e até agressões físicas" que ocorreram no jardim de infância Mundo da Fantasia, da Misericórdia da Covilhã, refere o Jornal de Notícias (JN).

Na exposição entregue às autoridades é referido que a educadora "chegou a dar um estalo a uma criança no refeitório, porque esta não queria comer, além de obrigar todos a comer, mesmo que vomitassem".

Além disso, "não deixava as crianças irem à casa de banho quando sentiam essa necessidade" e discriminava quem tinha "problemas de saúde".

Os episódios denunciados aconteceram numa sala do pré-Escolar, com meninos dos três aos cinco anos, no ano letivo de 2022/2023. Algumas das crianças acabaram por ser transferidas da instituição este ano letivo e outras transitaram para o 1.º ciclo. Na instituição da Covilhã apenas ficaram três.

A queixa terá sido subscrita também pela auxiliar da sala, que acabou por se demitir. Quanto à educadora, a Misericórdia já concretizou a sua suspensão e abriu um inquérito.

“Já não aguentava mais assistir a alguns episódios sem conseguir travá-los", disse a ex-auxiliar ao jornal, garantindo que a educadora "é má para as crianças e para as funcionárias".

Segundo os pais das crianças, a queixa foi também feita à Segurança Social, que disse não ter responsabilidade sobre o Pré-Escolar. Depois, a denúncia foi então remetida ao Ministério da Educação, que já pediu explicações à Misericórdia.

Ao JN, o provedor António Neto Freire garante que a mulher vai ser despedida e que há "tolerância zero" para parte da Misericórdia.