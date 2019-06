No mesmo dia, o MAAT inaugura também a exposição “Meia-Noite”, com um conjunto de obras de Mariana Caló e Francisco Queimadela, na qual são exploradas diversas tecnologias de visão noturna, num contexto da fase de transição da noite para o dia.

Para assinalar os 20 anos de carreira do artista Vasco Araújo, o MAAT apresenta “Momento à parte”, uma exposição que reúne um conjunto de obras de pintura, escultura, instalação, vídeo e fotografia.

A exposição inclui, desde o primeiro filme que realizou na escola Maumaus, “O Carteiro Toca Sempre Duas Vezes” (2000), até trabalhos inéditos que realizou especialmente para o MAAT.

Com curadoria de Inês Grosso e Ana Cristina Cachola, a exposição inclui trabalhos que recorrem a referências literárias, históricas e culturais, como a mitologia greco-romana ou a música erudita, com um enfoque particular no género operático, que tem marcado a carreira do artista.

O público poderá ver a vídeo instalação “Sabine/Brunilde” (2003) que realizou no contexto da exposição da 3.ª edição do Prémio Novos Artistas da Fundação EDP, do qual foi vencedor.

Nascido na geração de artistas no pós-25 de Abril, Vasco Araújo irá mostrar o percurso de uma obra original que tem passado por vários museus do país, nomeadamente a Fundação Calouste Gulbenkian e o Museu de Lisboa.

No dia da inauguração da exposição, acontecerá, pelas 19:00, a performance “Libertas — da condição do homem livre”, que marcará, de forma poética, a abertura da exposição.

Mais de 200 pessoas juntar-se-ão para cantar o “Coro Dos Escravos Hebreus”, da ópera “Nabucco”, de Giuseppe Verdi, fazendo o percurso que se inicia com uma travessia do Rio Tejo, e prossegue pela frente ribeirinha, até à Praça do Carvão da Central Tejo.