O aviso para inundações foi também emitido, com especial preocupação para as zonas baixas da cidade. Para já o aviso será de grau laranja, mas com a possibilidade “moderada a relativamente alta” de passar para vermelho, o segundo alerta mais elevado e em que se prevê que o nível da água atinja valores superiores a 2,5 metros acima do pavimento.

O serviço de transportes públicos foi suspenso, assim como a circulação rodoviária nas pontes – à exceção do tabuleiro inferior da ponte Sai Van.

As autoridades anunciaram o encerramento de parques de estacionamento, a adiaram o regresso às aulas, que estava agendado para hoje, e cancelaram cerca de uma centena de voos no aeroporto internacional de Macau.

Os Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG) de Macau continuam a admitir a possibilidade de emitirem o nível de alerta mais elevado, o sinal 10.

No ‘site’ dos SMG, indica-se que é “moderada a relativamente alta” a probabilidade de ser emitido o sinal 9, esta noite ou na madrugada de sábado, e “moderada” a possibilidade de ser elevado para sinal 10, durante a manhã de domingo.

As autoridades deram ainda conta da suspensão do funcionamento da generalidade dos serviços públicos e a abertura de quatro centros de acolhimento de emergência.

Assim que for emitido o alerta laranja ou superior para inundações, “serão abertos os 17 centros de acolhimento de emergência dispersos na cidade”, disse o Governo.

O Consulado-geral de Portugal em Macau e Hong Kong anunciou também o encerramento temporário, até que o grau de alerta desça para o nível 3.

“Os utentes com marcações de atendimento para a tarde de hoje vão receber notificações de reagendamento no prazo mais curto possível. Os utentes com especial urgência devem assinalá-la por mensagem enviada a info.macau@mne.pt ou por messenger da conta Facebook” do consulado, informou na rede social Facebook.

Na China continental, foi emitido um alerta máximo. A província de Guangdong, vizinha a Macau e Hong Kong, emitiu um aviso para o vento de nível máximo. O Ministério dos Transportes da China enviou 16 navios e nove helicópteros de salvamento para as zonas suscetíveis de serem atingidas pelo Saola, segundo a agência de notícias estatal Xinhua.

A região administrativa especial de Hong Kong, que já emitiu o sinal 8 e admite elevar o alerta para o máximo ao final da tarde, encerrou escolas e serviços públicos, algo que também aconteceu na vizinha cidade de Shenzhen, em Guangdong.

A escala de alerta de tempestades tropicais é formada pelos sinais 1, 3, 8, 9 e 10, cuja emissão depende da proximidade da tempestade e da intensidade do vento.

Os avisos para as inundações têm cinco níveis: azul, amarelo, laranja, vermelho e preto.

Em setembro de 2018, o tufão Mangkhut provocou 40 feridos e inundações graves no território. Um ano antes, o Hato causou 10 mortos e 240 feridos.