Macedo de Cavaleiros é a base do meio de socorro aéreo (Heli 3) de onde partiu, a 15 de dezembro de 2018, o helicóptero para transportar uma doente para um hospital do Porto. O acidente ocorreu no regresso e vitimou um médico, uma enfermeira e dois pilotos.

A Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros informou hoje que vai homenagear, no sábado, o dia do município, com a atribuição a título póstumo da Medalha de Mérito Municipal de Valor e Altruísmo, Grau Ouro, o médico Luís Vega, de 47 anos, a enfermeira Daniela Silva, de 34 anos, o piloto João Lima, de 56 anos, e o copiloto Luís Rosindo, com 31 anos.

A cerimónia terá lugar durante as comemorações do Dia do Município e, de acordo com a informação divulgada pela autarquia, contará com a presença da ministra da Saúde, Marta Temido.

Segundo o presidente da câmara, Benjamim Rodrigues, “a decisão foi tomada em reunião camarária logo após o trágico acidente e pretende enaltecer a forma como, com altruísmo e resiliência, os quatro elementos do Heli 3 assumiram um papel fundamental no auxílio às populações” desta região”.

“Creio que não há melhor forma de reconhecer o trabalho desenvolvido por aqueles quatro heróis do que fazer esta homenagem no Dia do Município”, acrescentou.