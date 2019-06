Stoltenberg e os 29 embaixadores dos membros da Aliança do Atlântico Norte chegaram a Skopje na noite de domingo para se encontrarem com a agência de integração da Macedónia do Norte na organização.

A delegação também se reuniu com o presidente do país, Stevo Pendarovski, e com o porta-voz do Parlamento, Talat Xhaferi.

A integração desta pequena República da ex-Jugoslávia na NATO acontece depois de os governos de Skopje e de Atenas terem resolvido uma longa disputa sobre o nome da região anteriormente conhecida como Antiga República Jugoslava da Macedóna.

Após o acordo, a Grécia levantou o seu veto à adesão de Skopje à NATO, imposta em 2008.

Em janeiro deste ano o país foi oficialmente batizado de Macedónia do Norte e em fevereiro os membros da NATO começaram a ratificar o protocolo de entrada.

A Grécia foi o primeiro Estado membro a ratificar o documento e pediu a outros que permitissem a adesão da Macedónia do Norte à Aliança.

A Macedónia do Norte mantém boas relações com a NATO desde os primeiros anos da sua independência e, em 1995, tornou-se membro de seu programa de Colaboração para a Paz.