Emmanuel Macron prometeu, após um encontro com Zelensky no Palácio do Eliseu, que a França continuará a apoiar a Ucrânia em todos os fóruns, particularmente “a nível europeu, para tentar obter o lançamento efetivo das negociações de adesão até ao final do mês”.

A Comissão Europeia considera que Kiev cumpriu todos os pré-requisitos para uma possível abertura de negociações de adesão à UE, segundo fontes diplomáticas em Bruxelas citadas hoje pela agência France Presse (AFP).

Mas esta decisão exige unanimidade e a Hungria, aliada da Rússia, ameaça bloquear o processo.