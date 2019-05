“Não faço parte daqueles que procuram, de alguma forma, apagar competências ou ter ao leme da Comissão ou do Conselho Europeu líderes que não ofusquem os chefes de Estado e de Governo. Precisamos de líderes com grande experiência, grande legitimidade”, frisou à saída da cimeira europeia informal que decorreu hoje em Bruxelas.

O Conselho Europeu reuniu-se hoje para iniciar as discussões sobre as nomeações para os cargos de topo na União Europeia – presidência da Comissão, Conselho e Parlamento Europeu, assim como o posto de Alto Representante para a Política Externa -, reforçando a posição de que cabe aos 28 indicar os nomes para aqueles cargos, sem ter de seguir o processo de ‘spitzenkandidaten’ (termo alemão que designa candidatos principais das famílias políticas na assembleia europeia).

Assumido crítico do alemão Manfred Weber, o candidato do Partido Popular Europeu (PPE), aquele que mais eurodeputados elegeu no escrutínio europeu, Emmanuel Macron lembrou que a Comissão Europeia é “o maior poder executivo da Europa” e, como tal, a pessoa que seja nomeada para o cargo “deve saber o que é um poder executivo” e deve ter “competência para exercê-lo”.

“Estamos a falar de presidir ao Conselho Europeu, o que significa que precisamos da legitimidade de um líder para fazê-lo, de presidir ao Parlamento Europeu… Precisamos dos melhores”, rematou.